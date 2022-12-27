Азербайджан и Япония подписали конвенцию об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, с японской — посол Вада Джуничи.

Стороны обсудили пути расширения экономического партнерства, в частности, укрепление договорно-правовой базы по увеличению объемов торговли и инвестиционных вложений, сотрудничество в сфере «зеленой энергии», потенциальные проекты, которые могут быть реализованы на освобожденных от оккупации территориях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.