Европейский Союз (ЕС) является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. Между ЕС и Азербайджаном существуют связи стратегического сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов 27 декабря на пресс-конференции по итогам года.

Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в сфере транспорта, логистики и энергетики растет, Джейхун Байрамов сказал: «В то же время продолжается работа над соглашением о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, которое регулирует всесторонние отношения. Уровень подготовки соглашения достаточно высок. Мы удовлетворены существующим уровнем сотрудничества».