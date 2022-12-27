Россия в октябре текущего года стала основным поставщиком нефти и нефтепродуктов в Турцию. Объем экспорта составил 2,174 млн тонн, свидетельствуют оглашенные во вторник данные турецкого управления по контролю и регулированию энергетического рынка.

За Россией следуют Ирак (860 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов) и Казахстан (226 567 тонн), приводит статистические данные Анатолийское агентство.

По данным агентства, импорт нефти и нефтепродуктов в Турцию в октябре сократился на 0,04% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 4 203 519 тонн.

Сообщается также, что импорт нефти-сырца в октябре снизился на 0,3%, до 2 884 087 тонн, дизельного топлива — на 17,5%, до 862 282 тонн. По информации агентства, продажи нефтепродуктов в Турции за указанный период сократились на 8,7%, до 2 652 239 тонн.