США заключили оборонные контракты с компаниями, в том числе с Lockheed Martin на сумму 1,05 миллиарда долларов, сообщает Минобороны США.

Ожидается, что выполнение контракта будет завершено в январе 2024 года.

«Этот контракт предусматривает закупку материалов, деталей, компонентов и усилий, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, участников, не входящих в Министерство обороны США, а также зарубежным заказчикам», – говорится в сообщении относительно миллиардного контракта с Lockheed.