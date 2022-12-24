Сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции раздали в столице специальные светоотражающие жилеты водителям мопедов и велосипедов.

Акция прошла в различных точках Баку. Эти жилеты были подарены лицам службы доставки, с ними были проведены просветительские беседы.

Цель акции – предотвращение дорожно-транспортных происшествий, которые могут произойти с участием мопедов.

Следует отметить, что использование этих жилетов в темное время суток, особенно в условиях ограниченной видимости, сыграет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения.