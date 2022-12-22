Состоялось очередное заседание Экономического совета. Согласно информации Кабинета министров, на заседании под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены проекты изменений, предложенных в законодательные акты финансово-банковской системы в соответствии с распоряжением президента Азербайджана «О совершенствовании управления системой регулирования и контроля на рынке финансовых услуг».

На заседании был заслушан отчет председателя Центрального банка Талеха Казымова и даны соответствующие рекомендации в направлении совершенствования законодательных актов.