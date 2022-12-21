«Мы с Азербайджаном были вместе как в печали, так и в радостные дни. Мы оказали всю возможную поддержку в Отечественной войне Азербайджана», заявил министр Национальной обороны Турции Хулиси Акар во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в Кайсери.

Он также добавил, что Грузия является дружественным для Турции и Азербайджана государством, важным региональным государством, передает АПА.

По его словам, стороны обсудили все перспективы развития и сотрудничества относительно Южного Кавказа и региона: «Мы прошли серьезную дистанцию в области военного сотрудничества и видим плоды этого. Мы хотим, чтобы Армения пожала протянутую Азербайджаном и Турцией руку мира и дружбы, воздерживалась от провокаций и нацелилась на мирные переговоры».