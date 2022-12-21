Как уже сообщал Minval, вчера в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы посещал зону так называемой «специальной военной операции». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Российской газете.

Его попросили прокомментировать недавнее сообщение депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что Путин якобы побывал в «зоне СВО».

«Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу (16 декабря — ред.), то да», — ответил Песков.

При этом он не уточнил, где именно находится этот штаб и что конкретно имеется ввиду под «зоной СВО».

Однако позже расследователи Telegram-канала Агентство. Новости сообщили, что «зоной СВО» был российский Ростов-на-Дону.

«Публикуя в субботу видео посещения Путиным штаба, Кремль не уточнил, где проходило совещание. Но судя по видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал Кремля, Путин посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО). По информации на сайте Минобороны, штаб находится в Ростове-на-Дону. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в «зоне проведения спецоперации». Однако проект GeoConfirmed выяснил, что, несмотря на заявления российского министерства, на опубликованном ведомством видео Шойгу находился в десятках километров от передовых позиций россиян.

Журналисты в среду, 21 декабря, вновь задали вопросы Пескову относительно местоположения объединенного штаба родов войск. Пресс-секретарь российского лидера снова отказался отвечать на данный вопрос.