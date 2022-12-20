Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Российская Федерация планирует заключить соглашение с Ираном, в рамках которого Россия получит дроны-камикадзе, с помощью которых планирует продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а Иран — передовые военные компоненты. Об этом сообщает Reuters.

«Иран стал одним из главных военных партнеров России», – сказал Уоллес в британском парламенте во вторник. «В обмен на поставку более 300 беспилотников-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая как ближневосточную, так и международную безопасность», — отметил глава британского Минобороны.