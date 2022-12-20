Россия, Азербайджан и Иран должны активизировать работы по объединению энергетических систем трех государств. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом.

«Одним из приоритетных вопросов, который необходимо учитывать при реализации проекта, является обеспечение надежности энергосистем России и Ирана и устойчивость их параллельной работы», — пояснил глава российского ведомства.

«Иранские партнеры обозначили интерес к взаимодействию в сфере строительства ТЭС и возобновляемой генерации, а также к совместным проектам на территории Ирана с использованием российского энергетического оборудования, в том числе газовых турбин», — говорится в сообщении.

Компании РФ заинтересованы в совместном производстве в области газовых турбин, заявило Минэнерго. «Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с иранскими партнерами в сфере передачи газотурбинных технологий и налаживанию их совместного производства. Здесь есть большой потенциал для взаимодействия», — приводятся в сообщении слова Шульгинова.