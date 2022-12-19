В воздушном пространстве Белгородской области были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Место, где были сбиты ракеты, и время не уточняется.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах дважды за сегодняшний день: около 12 часов он написал, что в результате обстрела Шебекинского городского округа около 14 тысяч жителей остались без электричества, а через час сообщил, что под обстрел попал хутор Панков в этом же округе. Пострадавших, по его словам, нет, однако повреждены два частных домовладения.

В сентябре, после того, как стало известно, что США передали Украине ракеты HARM, госагентства сообщали со ссылкой на «информированный источник», что эти ракеты «показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий» в Украине.