Саудовская Аравия выразила желание присоединиться к процессу экспорта «зеленой» электроэнергии из Азербайджана в Европу.

Об этом заявил министр инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместной комиссии двух стран Халид бин Абдель Азиз Аль-Фалих на прошедшем в Баку 7-м заседании Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

«Компания ACWA Power реализует в Азербайджане энергетический проект мощностью 240 мегаватт. Однако этого недостаточно. Мы хотели бы реализовать более крупные энергетические проекты и присоединиться к подписанному несколько дней назад Азербайджаном соглашению об экспорте электроэнергии в Европу», — цитирует его «Тренд».

Министр добавил, что существует широкое поле для развития отношений между двум странами.

«Я благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за его поддержку в расширении отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Есть возможности для сотрудничества между нашими странами во многих областях, особенно в сфере энергии», — подчеркнул он.

17 декабря в Бухаресте состоялось подписание «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии».