В прошлом году экспорт природного газа из Азербайджана на европейские рынки составил 8,2 миллиарда, а в нынешнем – 11,3 миллиарда кубометров. В следующем году ожидается экспорт не менее 11,6 миллиарда кубометров.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 17 декабря в Бухаресте пленарном заседании в связи с церемонией подписания «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии». Информацию приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что в следующем году экспорт природного газа из Азербайджана составит в целом около 24 миллиарда кубометров, глава государства напомнил, что в 2021 году этот показатель составлял 19 миллиардам кубометров.