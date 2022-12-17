Решение об отказе перевозок государственным перевозчиком Operail белорусских и российских грузов принято Министерством экономики Эстонии, считая такие деловые отношения неэтичными. При этом госкомпании поручено при необходимости сделать это постепенно.

Согласно приказу, который накануне подписала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, государство ставит перед компанией шесть основных целей.

Основная поставленная Operail задача — заниматься прибыльной и эффективной экономической деятельностью.

Также министерство ждет, что Operail продолжит подавать хороший пример другим эстонским предприятиям в плане надлежащего управления, социальной ответственности и высокой деловой культуры.

Помимо этого руководству предприятия поручено оценить этичность коммерческих отношений компании с Россией и Республикой Беларусь и отказаться от таких деловых отношений (при необходимости постепенно), непосредственно обслуживающих торговлю с РФ и РБ, заменив их новыми направлениями бизнеса.

Также Operail велено прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Республики Беларусь.