Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией Организации тюркских государств во главе с недавно назначенным генеральным секретарем Кубаничбеком Омуралиевым.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества нашей страны с организацией в сфере транспорта и ИКТ.

Также было заявлено об облегчении транзита по Срединному коридору, в том числе о мерах, проводимых Азербайджаном в направлении цифровизации транспортных операций.

Делегация была извещена о значимости Зангезурского коридора для государств-членов и о проделанной работе по строительству транспортной и коммуникационной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.