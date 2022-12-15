Городской совет Амстердама решил ввести с апреля 2023 года бесплатный проезд в общественном транспорте для людей с низкими доходами. Об этом сообщил в четверг информационный портал NL Times.

Решение принято на фоне стремительного роста тарифов на общественный транспорт. Мера затронет людей, чей ежемесячный доход не превышает 130% от минимального уровня. По оценкам Городского совета, инициатива охватит как минимум 95 тыс. семей.

Социальные билеты обеспечат проезд на автобусах, трамваях и метро Большого Амстердама. Ежедневно можно заказать не более восьми таких проездных. По данным департамента столичного транспорта, этого количества будет достаточно, чтобы обеспечить бесплатный проезд для семьи из четырех человек.