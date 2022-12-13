Суд в Чите оштрафовал на 30 тысяч рублей ($475) Ивана Лосева за критику мобилизации, а также за пересказ своего сна с участием президента Украины Владимира Зеленского в инстаграме. Об этом сообщили Сибирь.Реалии в пресс-службе суда.

После того, как 21 сентября Владимир Путин объявил мобилизацию, владельцу сауны в Чите приснился сон, который он пересказал в инстаграме. В сторис Лосев написал: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: «О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!». Я ему отвечаю: «Героям Слава!» Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: «Так, его отпустите, всех остальных расстрелять». И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: «А можно с вами селфи для инсты сделать?» Зеленский говорит: «Можно».

Суд признал Лосева виновным по статье о дискредитации армии России. Сам читинец не смог попасть на заседание, поскольку не был вовремя уведомлен о дате и начале слушания, уточнил редакции Лосев.

Как следует из копии материалов дела, страницу читинца в инстаграме 23 сентября изучили сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы. В октябре материалы перешли в краевой Центр по противодействию экстремизму , а 7 декабря поступили в суд.

В материалах дела, по словам Лосева, было записано как минимум шесть оснований для возбуждения дела . «Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм, — прокомментировал свое дело Иван Лосев.