48-летний американский спортивный журналист Грант Уол потерял сознание и умер во время четвертьфинального матча чемпионата мира Нидерланды — Аргентина, сообщает ESPN.

Он комментировал матчи чемпионата мира в Катаре.

Во время телевизионной трансляции комментатор сказал, что одному из журналистов, работающих на матче, стало плохо, и его унесли. Гранту Уолу стало плохо в пресс-центре. Журналиста доставили в больницу, где он умер.

Грант Уол — автор книги «Эксперимент Бекхэма. Как самый известный спортсмен мира пытается завоевать Америку».