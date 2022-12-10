10 декабря под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2022 года. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На заседании первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев выступил с широким докладом о реформах, проведенных за прошедший год по поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в сфере армейского строительства, о достижениях в области повышения возможностей и способностей, оперативной и боевой подготовки, оснащении современным вооружением и техникой, инженерных и разведывательных служб, комплектования профессиональными кадрами, морально-психологической подготовки личного состава и в других сферах.

Проанализировав служебно-боевую деятельность азербайджанской армии в 2022 году, генерал-полковник К.Велиев отметил, что проведение различных военных учений и занятий по боевой подготовке способствовало повышению боеспособности войск и профессионализма личного состава.

Было обстоятельно рассказано о работе по прокладке новых дорог в результате инженерных мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.