Управляющий директор газопровода TAP Лука Скьеппати сообщил сегодня итальянским СМИ о значительном увеличении поставок азербайджанского газа в Италию в 2022 году.

Прежде всего он отметил, что к нынешнему дню через TAP в Италию было поставлено 16 млрд кубометров азербайджанского газа – начиная с 31 декабря 2020 года.

«По состоянию на 2022 год ожидается, что TAP транспортирует в Италию почти 10 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров больше, чем в 2021 году», — рассказал Лука Скьеппати.

Управляющий директор TAP уточнил, что сейчас по газопроводу в Италию поставляется порядка 25-28 млн кубометров азербайджанского газа в сутки.