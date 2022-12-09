Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главами Туркменистана и Азербайджана Сердаром Бердымухамедовым и Ильхамом Алиевым на следующей неделе собирается возродить идею поставок туркменского газа в Европу в обход России. Об этом со ссылкой на высокопоставленных турецких чиновников сообщает Bloomberg.

Речь идет о том, чтобы доставлять газ в танкерах в Азербайджан через Каспийское море, а затем через сеть трубопроводов Южного газового коридора поставлять его в Турцию, откуда топливо распределят по европейским газопроводам.

Источники издания признают, что реализация предложения Эрдогана займет годы, однако в перспективе европейскому рынку будет интересен альтернативный поставщик. Такие идеи звучали и раньше, однако поставки российского газа в ЕС делали маршрут через Каспий экономически сомнительным. Однако начало российской «спецоперации» в Украине изменило ситуацию, и теперь решение принимается с учетом принципиального намерения Европы отказаться от российского газа.