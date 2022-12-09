В Казахстане с негодованием отреагировали на слова российского посла Алексея Бородавкина, который в интервью агентству «Спутник» возмутился «русофобским радикальным национализмом» в стране и заявил, что РФ «поможет» Казахстану, «если ее попросят».

Так, общественный деятель Арман Шураев призвал Бородавкина, ищущего «фашистов» среди чужой нации, посмотреть в зеркало.

«Не дай бог вы ещё решите зайти к нам. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков», — заявил он.