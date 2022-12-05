В бюджете следующего года увеличиваются расходы сфер судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры.

Это отражено в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджана на 2023 год», обсуждаемого в третьем чтении на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно новой редакции законопроекта, расходы на эти цели увеличиваются на 20 млн 131 млн манатов, и прогнозируются в размере 2 млрд 762 млн 927 тыс 411 манатов (в прежней редакции было предусмотрено 2 млрд 742 млн 796 тыс 411 манатов). Увеличенные средства будут направлены на расходы правоохранительной сферы.