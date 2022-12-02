США содействуют прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном и привержены обеспечению мира в регионе, заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер.

«США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым армяно-азербайджанским переговорам. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа», — заявил Рикер в распространенном посольством США в Ереване обращении по итогам визита в Армению в пятницу.

По его словам, США верят, что продолжительный прямой диалог — дипломатия, а не военные действия — является ключевым фактором в достижении мира и всеобъемлющем урегулировании проблем.

«Мы все осознаем, что это не легко, но я желаю повторить слова Блинкена на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана. Он сказал, что США привержены всячески содействовать вашим усилиям по установлению стабильного мира», — отметил Рикер.