В январе-октябре этого года в Азербайджан прибыло 1 323,2 тыс. человек из 176 стран, или в 2,2 раза больше иностранцев и лиц без гражданства, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Госкомстат.

Согласно отчету, 27,4 % прибыло из России, 19,4 %-Турции, 10,8 %-Ирана, 6,8 %-Саудовской Аравии, 4,8 %-Грузии, 3,4 %-Индии, 3,3% — Пакистана, 2,2 %- ОАЭ, 1,9 %- Казахстана, 1,8 % — Украины, 1,7% — Израиля, 1,6% — Узбекистана, 1,5% — Кувейта, 1,3% — Омана, 1,1% — Беларуси, 11% — других стран.