Экс-депутат Гюльтекин Гаджибейли задержана в аэропорту. Об этом Trend в среду сообщил адвокат Бахруз Байрамов.

Он сказал, что Гаджибейли была задержана в аэропорту по возвращении в Азербайджан.

Бывшему депутату предъявлено обвинение по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.

«В суде Насиминского района состоялся процесс по уголовному делу. Суд аннулировал решение об объявлении в розыск и отпустил ее. Однако уголовное дело в порядке особого обвинения в отношении Гаджибейли продолжается. Следующее заседание суда назначено на 8 декабря», — сказал Байрамов.