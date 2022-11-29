До сих пор не критиковал систему образования Азе6рбайджана. Думал, может, подходы изменятся, появится взаимное уважение. Вроде, стараются улучшить, но становится только хуже. Они рушат старую и строят новую систему. Но теперь мы молимся на старую систему 24 часа в сутки. Об этом заявил депутат Рази Нуруллаев на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

«Я несколько месяцев не звонил министру образования и науки и не буду делать этого впредь. Если все зависит от погоды, то какой смысл? И вообще, иногда когда пытаешься решить проблему путем беседы с первыми лицами, проблема не решается, наоборот, усложняется. В Министерстве науки и образования могу поговорить только с заместителем министра Фирудином Гурбановым. Другие заместители не поднимают трубку, относятся неуважительно. Я солгу, если скажу, что наши наука и образование находятся на высоком уровне. Но откуда такая самоуверенность, невнимательность и равнодушие ко всем? Мне нужна помощь в поиске ответа на этот вопрос», — сказал депутат.