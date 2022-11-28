28 ноября 2022 года состоялась встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

Данную информацию приводит МИД Азербайджана.

Стороны обсудили процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, двусторонние переговоры по элементам мирного договора, включая вашингтонскую встречу, и вытекающие из этого вопросы, текущая ситуация по открытию коммуникаций и процесс делимитации.

Министр Джейхун Байрамов указал, что Армения до сих пор не выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, не полностью вывела свои силы с территории Азербайджана, продолжает угрожать минами и использует Лачинскую дорогу в военных целях вопреки своим обязательства. Он подчеркнул, что важно не допустить упомянутых деструктивных шагов. В то же время министр проинформировал другую сторону о позиции нашей страны по вопросу реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Филип Рикер заявил, что американская сторона готова всячески поддерживать процесс нормализации. Он указал, что переговоры по элементам мирного соглашения важны и необходимы для обеспечения мира и спокойствия в регионе.

Также прошел обмен мнениями по различным аспектам двусторонней повестки сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.