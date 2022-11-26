С сожалением отмечаем, что в официальных сообщениях миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованных на официальном интернет-сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия наших населенных пунктов все еще приводятся под вымышленными армянскими топонимами. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Кроме того, так же нежелательно всякий раз указывать Карабахский экономический район как «Нагорно-Карабахскую территорию».

Еще раз сообщаем, что список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана с азербайджанскими топонимами были в официальном порядке направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр, мы неоднократно призывали использовать в сообщениях именно эти названия.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны, приведенные в нашем официальном обращении.

В заключение доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, упоминаемых в сообщении от 26 ноября 2022 года как «Мардакерт» и «Мартуни», — Агдере и Ходжавенд соответственно.