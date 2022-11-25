ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан и планирует расширить свою деятельность в нашей стране.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Касаясь планов Азербайджана с ВР, президент Ильхам Алиев сказал: «Конечно, мы продолжаем наше сотрудничество. ВР является стратегическим инвестором в Азербайджан, оператором Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и планирует расширить свою деятельность. Такие проекты как глубинный газ с АЧГ сейчас нужны больше, чем когда-либо. Я знаю, что переговоры между ВР и SOCAR по этим проектам продвигаются очень успешно. Ранее были определенные задержки из-за действий руководства SOCAR, несогласованных с представителями азербайджанских властей. Но сейчас все ясно: азербайджанский газ нужен рынку и пришло время использовать этот огромный потенциал», — сказал глава государства.