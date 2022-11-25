После начала войны между Россией и Украиной мы получили заявки от более чем 10 европейских стран с просьбой либо увеличить, либо начать поставки газа в Европу, сообщил президент Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

По словам главы государства, в настоящий момент Баку рассматривает эти заявки.

«Сейчас у нас нет достаточных объемов газа, чтобы удовлетворить всех их. Поэтому нам надо немедленно начать коммерческие переговоры, главным образом со странами, которые получают азербайджанский газ, потому что трубопроводы уже функционируют и существует необходимая правовая база», — отметил глава государства.

«Мы полностью поддерживаем европейские инициативы по строительству интерконнекторов. Открытие одного из них – Греция-Болгария – произошло в октябре в Софии, где присутствовал и я. Второй из них между Болгарией и Сербией будет готов в следующем году. Мы также активно работаем с правительством Албании по вопросу инвестиций в газораспределительную сеть Албании, поскольку такой сети в стране не существует. Албания является только транзитной страной. Но им тоже нужен газ для удовлетворения местных потребностей. Есть также проект о строительстве Ионически-Адриатического трубопровода, который будет охватывать три балканские страны. А для этого необходимо подключение всех участников в этот процесс, чтобы они сделали нужные шаги в данном направлении», — добавил он.

Президент также отметил, что Азербайджан делает все возможное для увеличения поставок газа по Трансадриатическому газопроводу.

«Мы делаем все возможное для увеличения энергопоставок. Мы также знаем о проблемах в процессе строительства трубопровода TAP, но хочу отметить, что они носили искусственный характер. Но благодаря серьезному отношению Азербайджана к этим проблемам наша страна смогла улучшить энергопоставки в Италию. Мы знаем о росте спроса на азербайджанский газ для Италии. Но для этого нужно обеспечить пропускную способность трубопровода TAP. Мы не можем сделать это в одностороннем порядке, так как наша доля в TAP составляет лишь 20 процентов. Но надеюсь, что в скором времени решение по этому вопросу будет принято, потому что TAP и так работает на полную мощность», — сказал он.