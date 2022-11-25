Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа предложил создать механизм контроля над учреждениями минобороны. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Minval.az.

Он отметил, что в этом году на оборону и национальную безопасность из государственного бюджета будет выделено 5,3 миллиарда долларов.

«Однако до сих пор не удалось наладить механизм контроля над этими учреждениями. СГБ выявило факты присвоения в минобороны 15-20 миллионов манатов. Обязательно должен быть механизм контроля. Каждый украденный манатов — это попирание прав азербайджанского солдата, офицера. Может быть, мы виноваты в этой несправедливости», — сказал он.