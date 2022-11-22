Для открытия посольств в Израиле, Албании и Кении, а также представительства в Палестине предложено выделить средства из государственного бюджета — 15,9 миллионов манатов. Об этом на заседании Комитета экономической политики, промышленности и предпринимательства в Милли Меджлисе сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов, сообщает Minval.az.

Отметим, что сегодня во втором чтении обсуждается законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год».

По его словам, в связи с этим предложено внести изменение в госбюджет.