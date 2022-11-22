Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о необходимости увеличить поставки газа из Азербайджана в Европу. Об этом он заявил в ходе 12-го энергетического саммита в Анталье.

Экс-канцлер отметил, что есть договоренность об увеличении пропускной способности Южного газового коридора примерно до 31 млрд кубометров в долгосрочной перспективе, но для этих инвестиций требуются воля и усилия всех заинтересованных сторон.

«С 2020 года была проделана большая работа по доставке природного газа в Европу из Азербайджана. Увеличение пропускной способности трубопровода имеет большое значение для укрепления роли Турции как энергетического узла», — сказал он.