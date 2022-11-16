15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечерского района.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Кроме того, 16 ноября в 00:50 позиции азербайджанской армии, расположенные на территории Агдамского района, были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Адекватные ответные меры были предприняты подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях.