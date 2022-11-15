В результате обстрела Шебекина Белгородской области погибли три человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«Два человека скончались на месте, а женщина 80-ти лет скончалась в больнице», добавил он.
В результате обстрела Шебекина Белгородской области погибли три человека. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«Два человека скончались на месте, а женщина 80-ти лет скончалась в больнице», добавил он.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий