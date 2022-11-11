После отступления России из Херсона философ Александр Дугин намекнул на возможное «принесение в жертву» российскую власть.

Дугин в своем телеграм-канале сравнил сдачу Херсона со сдачей Белгорода или Курска и написал, что ответственность за произошедшее несет «власть».

«Мы даем Правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан, в критический момент спасает. <…> А если не спасает? Тогда — судьба “царя дождей”», — пишет Дугин, ссылаясь на британского культуролога Джеймса Фрэзера. Он описывал традиции племен Верхнего Нила, почитавших «царя дождя», который должен был вызвать осадки, но убивавших этого царя, если дождь не начинался.

Дугин призывает «ввести идеологию» в России. «Правитель это почти сделал. Но снова почти. А Херсон сдали не почти, его сдали совсем. <…> Последний ресурс — идеология. Настоящая, не тот фэйк, который пытается всучить до смерти напуганная восстанием реальности АП», — пишет он.