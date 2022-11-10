Казахстан планирует отгружать 1,5 млн тонн нефти в год по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. Поставки намерены начать с 1 января 2023 года, приводит слова премьер-министра республики Алихана Смаилова ТАСС.

«Через Баку — Тбилиси — Джейхан у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить в этом направлении», — заявил Смаилов.

По его словам, в дальнейшем власти республики намерены нарастить мощности поставок по этому направлению более чем в четыре раза. В обозримом будущем планируется выйти на уровень отгрузки порядка 6-6,5 млн тонн нефти.