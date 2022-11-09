Власти Армении поддерживают аргументы Баку и на 100% принимают азербайджанский тезис о том, что Карабах (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана – прим.Минвала) является частью Азербайджана. Об этом 9 ноября заявил юрист Вардан Погосян, которого цитирует news.am.

Если Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга, это, по его словам, означает, что они обязуются не применять силу в отношении территории другого государства. Но признание территориальной целостности не дает ответа на вопрос, является ли Карабах частью этой территории или нет. «К сожалению, в данном случае власти Армении стали адвокатами Азербайджана и говорят, что когда мы признали принцип территориальной целостности в 1991 году, мы уже тогда признали, что Карабах был частью Азербайджана», – добавил Погосян.