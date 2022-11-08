«Могу сказать, что за последние два года наши вооруженные силы стали еще сильнее».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на мероприятии, организованном в Шуше по случаю Дня Победы.

«Как структурные реформы, так и создание новых формирований, в то же время увеличение численности существующих формирований, снабжение их оружием и боеприпасами, оснащение новой техникой осуществляются на самом высоком уровне. Азербайджанская армия сейчас сильнее, чем была два года назад, и это должны знать все, Армения и каждый!», — отметил глава государства.