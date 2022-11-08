Ильхам Алиев решил самый сложный вопрос – сформировал национальную элиту. Об этом в беседе с Minval.az заявил известный политолог Максим Шевченко, говоря о Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

По его словам, президент Азербайджана сплотил национальную элиту страны.

«Азербайджан — потенциально очень богатая страна, с опорой на добычу и экспорт энергоресурсов и сельхозпродукции, она полна богатыми людьми. Часть их них зависит от разных неконтролируемых государством источников дохода. Часть живет за границей, определенная часть получает доход за пределами Азербайджана. Но все они остаются азербайджанцами, стремящимися участвовать в жизни своей единственной Родины. При этом в азербайджанском обществе имеет значение происхождение человека, его род, семья, из руководящих он советских кругов или старых аристократических», — отметил Шевченко.

По его словам, главной задачей президента было сделать так, чтобы элита оставила свои игры, борьбу за власть и влияние, и единым фронтом встала под руководством главы государства на защиту суверенитета Азербайджана и интересов народа. Это было самой сложной задачей, более сложной, нежели реорганизация армии или модернизация экономики. И именно с этой проблемой Ильхам Алиев справился великолепно.

Особо отметил эксперт, что Ильхам Алиев получил поддержку народа.

«Как мы знаем из истории, лучшим способом для Цезаря в борьбе с сенатом, элитой и благородными родами – было обратиться за поддержкой к народу. Так поступил Цезарь. В каком-то смысле это модель универсальна. Ильхам Алиев смог уникально провести эту операцию по национализации элиты и принуждению ее к добровольной поддержке страны, без какого-либо диктата», — отметил Шевченко.

Аналитик также добавил, что борьба с коррупцией была достаточно серьезной и остается такой.

«Это одна из форм, называемых в Риме проскрипциями, принуждением элиты. Президент безупречно провел эту операцию, которая является самой сложной, и которая в миллион раз сложнее, чем сформировать современную армию и оснастить ее БПЛА. Это и было главным фактором, приведшим к победе в 2020 году», — подчеркнул он.

Шевченко обратил внимание на то, что летом 2020 года народ пришел к зданию Милли Меджлиса с требованием о более активных действиях по освобождению оккупированных территорий. Президент ответил на чаяния народа, заручившись его поддержкой в деле «национализации

элиты».

«Президент Азербайджана укрепил единство общества и тем самым свою власть, как лидера, в полной мере ответственного за судьбу народа и страны», — резюмировал он.