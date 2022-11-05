Задачи, вытекающие из служебной деятельности, успешно выполняются местными органами и ведомствами Службы государственной безопасности, созданными на освобожденных землях в ходе 44-дневной Отечественной войны. Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, сообщает АПА.

Он отметил, что с целью надежного обеспечения безопасности при постоянном контроле оперативной обстановки принимаются конкретные меры:

«Сотрудникам Службы государственной безопасности, всегда ощущающим внимание и заботу Президента страны, созданы все условия для более эффективной, гибкой и оперативной организации своей службы в территориальных органах на освобожденных от оккупации землях, а также в других городах и районах нашей республики, обеспечен высочайший уровень материально-технического обеспечения».

Генерал-полковник отметил, что это очередное яркое воплощение доверия, оказанного Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым составу Службы государственной безопасности:

«Мы заверяем главу государства и наш народ, что состав Службы государственной безопасности и впредь будет решительно пресекать любые угрозы, направленные на территориальную целостность, суверенитет, общественно-политическую стабильность и сферу безопасности нашего государства, и в дальнейшем мобилизует все свои силы и средства для надлежащего выполнения важнейших задач на пути охраны и защиты Родины, достойно выполнять свой служебный долг и, добросовестно исполняя его, всегда будет бдительно стоять на страже нашей государственности и независимости!».