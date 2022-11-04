С целью поддержки инвалидов войны, семей шехидов, участников войны размер пособий в 2019 году был увеличен примерно на 40%. За прошедший период в программу самозанятости были вовлечены 21 тысяч участников войны и 8800 инвалидов. 7000 были трудоустроены благодаря марафонам занятости и различным инструментам. Стипендии студентов со следующего года будут увеличены в среднем на 20%.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.