Власти Кыргызстана приняли решение временно ввести госрегулирование цен на уголь, чтобы не допустить роста его стоимости. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

«Введено временное государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в целях сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода», — говорится в сообщении. Временное ограничение «с установлением максимальной цены» введено на 90 дней.

«Одновременно с этим Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики поручено принять меры по государственному регулированию и контролю в соответствии с порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары. Принятое решение вступает в силу со дня официального опубликования», — добавили в пресс-службе.

При этом максимальная цена на этот вид топлива не указана.