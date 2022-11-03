Азербайджан уже начал работы по созданию энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Зангезурский коридор способен соединить Европу с Азией не только посредством транспортных коммуникаций, но и энергетически. Маршрут Зангезурский коридор-Нахчыванская Автономная Республика-Турция-Европа позволит экспортировать зеленую электроэнергию. Мы уже начали работы в этом направлении», — цитирует Шахбазова «Интерфакс-Азербайджан».

Шахбазов подчеркнул, что в этом контексте создание международного энергетического узла в Джабраиле является «важным стратегическим событием».