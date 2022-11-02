Украина не ожидала настолько агрессивных шагов со стороны своего соседа – России, которая 24 февраля начала полномасштабное вторжение.

Об этом в интервью чешскому телевидению сказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы в Украине в течение последних 30 лет нашей независимости не строили сильной системы безопасности, потому что мы не ожидали от них [России] настолько агрессивных шагов, воинственных шагов, настолько кровавых шагов. Это была самая большая ошибка нашей страны, украинской политики», – сказал президент.

Зеленский отметил, что не хочет повторять этих ошибок.

«Я думаю, что одной войны в этом столетии для Украины достаточно», – подчеркнул глава государства.