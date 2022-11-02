Власти Ирана планируют закупать газ у России и поставлять добытый в республике газ в соседние страны.

Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передает агентство ISNA.

«Сценарий торговли газом Ирана с Россией заключается в том, чтобы покупать газ у этой страны, а затем экспортировать наш собственный газ в соседние государства», — пояснил Сафари, комментируя идею превращения Ирана в газовый хаб. «Если мы не будем покупать или обменивать российский газ, Россия будет сотрудничать с другими странами. В последнее время поднимался вопрос о торговле российским газом с Турцией, в результате мы должны быстро воспользоваться открывающимися возможностями», — добавил он.

«Соглашение о своповых поставках российского газа находится на стадии доработки. Единственная проблема, из-за которой произошла отсрочка, заключалась в стране-посреднике, через которую российский газ должен поступать в Иран», — добавил замминистра.

По словам Сафари, в ближайшее время «Иран и Россия создадут совместное предприятие для строительства газопровода в государства Персидского залива и Аравийского моря».