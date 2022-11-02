Специалисты отраслевой аналитической компании Vortexa утверждают, что Российская Федерация в октябре 2022 года стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак, традиционно лидирующих в этой области. Об этом сообщает Economic Times.

По данным аналитиков, за октябрь РФ поставила в Индию 946 тыс. баррелей нефти в день. Это является самым высоким показателем за месяц, или 22% всего импорта сырой нефти в Индию. В октябре на долю Ирака пришлось 20,5% поставок, а на Саудовскую Аравию — 16%.