Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине пишет, что призванных в рамках мобилизации отправляют на фронт с устаревшим оружием.

Судя по изображения из открытых источников, говорится в обзоре, мобилизованным раздали АКМС. Это версия АКМ (автомат Калашникова модернизированный), принятая на вооружение в СССР в начале 1960-х годов. Запасы таких автоматов оставались на складах и многие из них, вероятно, находятся в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения, считают в британском Минобороны.

АКМС стреляет патронами 7,62×39 мм образца 1943 года, отмечают британские военные, в то время как регулярные подразделения российской армии в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12, использующими патроны 5,45 × 39 мм. Необходимость поставлять на линию фронта разные боеприпасы, считают в Минобороны Великобритании, создаст еще большую нагрузку на логистические цепочки российской армии, которые и так едва справляются.