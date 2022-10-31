Цены на пшеницу растут в понедельник после решения России приостановить участие в «зерновой сделке».

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили в начале торгов на 7,7%, до $8,9325 за бушель, сообщает агентство Bloomberg. По данным на 11:30 цена составляет $8,76 за бушель, что на 5,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кукуруза подорожала на 2,5% — до $6,98 за бушель, соя-бобы — на 0,8%, до $13,99 за бушель.

Эксперты опасаются, что приостановка реализации инициативы по вывозу украинской сельхозпродукции усилит проблему нехватки продовольствия в беднейших странах мира и приведет к усилению глобальной инфляции.